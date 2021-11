James Dyson : "l'échec, c'est très intéressant..."

Icône de l’autre côté du Channel, l’ingénieur et designer anobli pour avoir promu le savoir-faire made in England est la rockstar de l’univers ménager (le CA de Dyson a bondi de 45 % en 2016 pour atteindre 2,9 milliards d’euros). Ce chef d’entreprise conquérant était à Paris pour présenter sa nouvelle gamme de produits. L’occasion de discuter processus créatif, échec, ainsi que recherche et développement.