Hector, dix ans de légende pour le sac iconique de Thom Browne
Pour les fêtes, Thom Browne célèbre le dixième anniversaire d’Hector avec une capsule poétique où l’icône canine guide un voyage entre neige, héritage et préciosités à offrir.
Pour les fêtes, Thom Browne célèbre le dixième anniversaire d’Hector avec une capsule poétique où l’icône canine guide un voyage entre neige, héritage et préciosités à offrir.
En avant-première absolue, nous avons franchi les portes d’Arendelle et, l’espace d’un instant, oublié que nous nous trouvions à Disneyland Paris. Une dose de magie qui deviendra bientôt réalité pour tous. Découvrez dans cet article la date officielle d’ouverture.