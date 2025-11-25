Industry Trends

Hector, dix ans de légende pour le sac iconique de Thom Browne

Pour les fêtes, Thom Browne célèbre le dixième anniversaire d’Hector avec une capsule poétique où l’icône canine guide un voyage entre neige, héritage et préciosités à offrir.

25.11.2025 by Pauline Borgogno
nature outdoors animal canine dog mammal pet
Crédits : Courtesy of Thom Browne

Tags

industry-trendsthom-brownefêteholiday

Articles associés

dancing person footwear high heel shoe adult female woman jewelry necklace

Industry Trends

Pour les fêtes, Rabanne fait vibrer les époques et invente une nouvelle allure

Cette saison, influences mêlées, matières souveraines et esprit libre redéfinissent l’élégance contemporaine.

21.11.2025 by Pauline Borgogno
accessories bag handbag clothing footwear shoe purse outdoors sea water

Industry Trends

Roger Vivier célèbre les fêtes dans un diptyque féerique

La Maison Vivier célèbre les fêtes avec une campagne en deux temps, entre féerie nocturne et signe du renouveau.

21.11.2025 by Pauline Borgogno
face head person photography portrait body part neck adult female woman

Industry Trends

La beauté architecturale d’Alaïa, révélée avec "Archetypes"

La collection Winter Spring 26 élève les codes d’Alaïa en un manifeste de pureté, de puissance et de sensualité.

21.11.2025 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

Mise en beauté Carita signée Christophe Carita. © Zoltan - Patrimoine Carita

Beauté

Carita : 80 ans de beauté holistique

Quatre-vingt ans, ça se fête. La Maison CARITA a célébré cet anniversaire tout au long de l'année, et se prépare désormais à poursuivre sa route vers l'excellence. 

25.11.2025 by Karen Rouach
adult female person woman high heel shoe hosiery pantyhose chair necklace

Beauté

Les calendriers de l'Avent beauté désirables, parfaits pour patienter jusqu'à Noël 2025

Qu'ils soient ultra luxueux, bien garnis ou ludiques : voici notre sélection des calendriers parfaits pour patienter jusqu'au 25 décembre.

21.11.2025 by Pauline Borgogno
Le pop-up Swarovski

Industry Trends

Swarovski illumine Paris et dévoile un pop-up

Tandis que les Champs-Elysées s'illuminent pour la saison hivernale, Swarovski inaugure un pop-up immersif sur la Place de L'Etoile. 

25.11.2025 by Karen Rouach
blazer clothing coat jacket pants accessories

Femmes

L'audace maximaliste de Michael Rider pour Celine

Michael Rider insuffle à Celine une opulence joyeuse où l’héritage parisien s’entrelace à une modernité sculpturale.

19.11.2025 by Pauline Borgogno
adult female person woman boat transportation vehicle

Save The Date

Arendelle à Disneyland Paris: la magie de Frozen et le nouveau Disney Adventure World

En avant-première absolue, nous avons franchi les portes d’Arendelle et, l’espace d’un instant, oublié que nous nous trouvions à Disneyland Paris. Une dose de magie qui deviendra bientôt réalité pour tous. Découvrez dans cet article la date officielle d’ouverture.

25.11.2025 by Donato D'Aprile
Geneva Watchmaking Guide

Voyage

Que faire à Genève quand on aime les belles montres ?

À défaut de pouvoir s'offrir une montre à chaque passage dans la capitale Suisse, suivez le Geneva Watchmaking Guideun tout nouvel ouvrage qui vous immerge dans l’univers horloger genevois.

24.11.2025 by Karen Rouach
lou doillon coat jacket hat glasses person lifejacket glove cap outdoors ice skating dancing

Industry Trends

Haider Ackermann dévoile sa vision pour Snow Goose

Haider Ackermann et Canada Goose ont célébré la collection Automne-Hiver 2025 Snow Goose par une expédition subarctique immersive au cœur de Churchill, parmi ours polaires, traditions autochtones et splendeurs boréales.

25.11.2025 by Pauline Borgogno
adult male man person corridor indoors crypt lighting street flooring

Industry Trends

Brioni, quatre-vingts ans d’une élégance qui ne cesse de renaître

À Rome, la Maison a célébré ses 80 ans en rendant hommage à l’héritage qui l’a façonnée et à la ville qui n’a jamais cessé de l’inspirer.

25.11.2025 by Pauline Borgogno