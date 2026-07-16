Irina Shayk incarne le nouveau Hero Blazer de Marella
Pour l'Automne-Hiver 2026-27, Marella célèbre son nouveau Hero Blazer à travers Marella Ti Voglio, une campagne digitale incarnée par Irina Shayk, qui réaffirme l'élégance italienne de la maison.
Pour l'Automne-Hiver 2026-27, Marella célèbre son nouveau Hero Blazer à travers Marella Ti Voglio, une campagne digitale incarnée par Irina Shayk, qui réaffirme l'élégance italienne de la maison.
Longtemps cantonnée à une intervention corrective, l'otoplastie s'impose aujourd'hui comme une chirurgie de précision où l'harmonie du visage, le naturel et la liberté de se sentir pleinement soi-même priment sur toute quête de perfection. Le Dr Martin Rachwalski, spécialiste en otoplastie à Paris, nous éclaire sur le sujet.