Longtemps cantonnée à une intervention corrective, l'otoplastie s'impose aujourd'hui comme une chirurgie de précision où l'harmonie du visage, le naturel et la liberté de se sentir pleinement soi-même priment sur toute quête de perfection. Le Dr Martin Rachwalski, spécialiste en otoplastie à Paris, nous éclaire sur le sujet.