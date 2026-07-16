TORISHÉJU signe une première campagne manifeste pour l'hiver prochain
La créatrice britannique franchit une étape majeure avec sa première campagne de marque, capturée par Sølve Sundsbø pour sa collection automne-hiver 2026-27.
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À l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA™ 2026, Louis Vuitton dévoile une nouvelle Malle Trophée d'exception et une collection exclusive en édition limitée, célébrant l'alliance du savoir-faire artisanal et de l'excellence sportive.
Longtemps cantonnée à une intervention corrective, l'otoplastie s'impose aujourd'hui comme une chirurgie de précision où l'harmonie du visage, le naturel et la liberté de se sentir pleinement soi-même priment sur toute quête de perfection. Le Dr Martin Rachwalski, spécialiste en otoplastie à Paris, nous éclaire sur le sujet.