Fashion Week

Golden Goose Deluxe Brand, automne-hiver 18-19 Menswear

Normcore mais soucieux du détail, l'homme GGDB prône la sophistication minimaliste et subtile à travers une silhouette qui, en apparence, paraît classique. Mais lorsqu'on s'y penche de plus près, le travail des cuirs, velours, denim et draps de laine est aussi exceptionnel que le sens de la coupe est juste. Un vestiaire efficace et désirable qui n'a pas besoin de taper dans le show-off pour plaire.