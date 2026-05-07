Givenchy dévoile le Voyou Bucket, un It-bag moderne au caractère indiscipliné
Avec le Voyou Bucket, Givenchy revisite le sac seau dans une version audacieuse, libre et résolument contemporaine.
Avec le Voyou Bucket, Givenchy revisite le sac seau dans une version audacieuse, libre et résolument contemporaine.
Cadre idéal pour ceux qui souhaitent vivre le luxe italien dans toute sa splendeur cinématographique, le lac de Côme accueille désormais GUESS, qui a pris le contrôle de ses boutiques, hôtels, bateaux et parfums. Un coup de maître en matière de style, parmi les plus réussis de la saison.