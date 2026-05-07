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Givenchy dévoile le Voyou Bucket, un It-bag moderne au caractère indiscipliné

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07.05.2026 by Pauline Borgogno
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Crédits : Joaquín Laguinge / Courtesy of Givenchy

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