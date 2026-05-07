Avec "Royal D", Diesel sacre le jean dans une fresque royale contemporaine
Diesel met en scène une dynastie en denim pour célébrer, avec ironie et panache, la puissance intemporelle du jean.
Diesel met en scène une dynastie en denim pour célébrer, avec ironie et panache, la puissance intemporelle du jean.
Cadre idéal pour ceux qui souhaitent vivre le luxe italien dans toute sa splendeur cinématographique, le lac de Côme accueille désormais GUESS, qui a pris le contrôle de ses boutiques, hôtels, bateaux et parfums. Un coup de maître en matière de style, parmi les plus réussis de la saison.