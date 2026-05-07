Kylie Minogue, muse de JW Anderson pour l'automne-hiver 2026
Pour sa campagne automne-hiver 2026, JW Anderson célèbre l’artisanat et la curation en confiant à Kylie Minogue le rôle d’incarner une collection à la fois intime et pêchue.
Pour sa campagne automne-hiver 2026, JW Anderson célèbre l’artisanat et la curation en confiant à Kylie Minogue le rôle d’incarner une collection à la fois intime et pêchue.
Cadre idéal pour ceux qui souhaitent vivre le luxe italien dans toute sa splendeur cinématographique, le lac de Côme accueille désormais GUESS, qui a pris le contrôle de ses boutiques, hôtels, bateaux et parfums. Un coup de maître en matière de style, parmi les plus réussis de la saison.