Marine Serre dialogue avec le Louvre, et revisite la Joconde
Au croisement du patrimoine et de la mode, Marine Serre réinvente la Joconde dans un dialogue fécond avec le Louvre.
Au croisement du patrimoine et de la mode, Marine Serre réinvente la Joconde dans un dialogue fécond avec le Louvre.
La 61e Exposition internationale d'art de Venise confirme son statut d'épicentre des liens entre mode et art contemporain. De Bottega Veneta à Louis Vuitton, en passant par Zegna et Bvlgari, tous les projets incontournables, du luxe au mécénat en passant par les grandes expositions, sont à découvrir sur les rives de la lagune.