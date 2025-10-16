Defender, au plus proche du monde du Rugby
Dans le cadre de son soutien à la Coupe du Monde de rugby féminin, Defender célèbre la mémoire d'Emily Valentine, la toute première femme à avoir joué au rugby, à travers un film inédit.
Dans une industrie en pleine transformation, Range Rover se plie aux nouvelles exigences de ses clients avec l’arrivée d’un modèle tout électrique. Un bon prétexte pour échanger avec Géraldine Ingham, Global Managing Director de Jaguar Land Rover.
Si la Coupe du Monde de rugby ne vous intéresse guère, sachez que la passion du sport se partage aussi à table. La preuve avec le livre "Cuisine et Rugby : La Grande Mêlée" de Gilles Navarro, ancien rugbyman devenu grand reporter à L’Équipe, qui part à la rencontre de grands chefs amateurs de l’ovalie, ou bien de joueurs qui partagent leurs meilleures recettes. Voici la daurade façon Guy Savoy.