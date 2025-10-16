Industry Trends

Defender, au plus proche du monde du Rugby

Dans le cadre de son soutien à la Coupe du Monde de rugby féminin, Defender célèbre la mémoire d'Emily Valentine, la toute première femme à avoir joué au rugby, à travers un film inédit. 

16.10.2025 by Karen Rouach
Defender, au plus proche du monde du Rugby
Defender, au plus proche du monde du Rugby

Tags

defendercoupe du monde de rugby 2025

Articles associés

car transportation vehicle machine spoke person alloy wheel car wheel tire wheel

Industry Trends

Range Rover s'apprête à dévoiler un modèle tout électrique

Dans une industrie en pleine transformation, Range Rover se plie aux nouvelles exigences de ses clients avec l’arrivée d’un modèle tout électrique. Un bon prétexte pour échanger avec Géraldine Ingham, Global Managing Director de Jaguar Land Rover. 

18.09.2024 by Karen Rouach
Repossi x Sterling Ruby

Joaillerie

Repossi x Sterling Ruby : un bijou d'art à porter au quotidien

Repossi poursuit sa relation privilégiée avec le monde de l’Art à l'occasion d'une nouvelle collaboration avec Sterling Ruby. 

08.10.2025 by Karen Rouach
© Chloé Chabot et Vincent Amiel

Food

Recette spéciale rugby : la daurade avec une bonne bouille de Guy Savoy

Si la Coupe du Monde de rugby ne vous intéresse guère, sachez que la passion du sport se partage aussi à table. La preuve avec le livre "Cuisine et Rugby : La Grande Mêlée" de Gilles Navarro, ancien rugbyman devenu grand reporter à L’Équipe, qui part à la rencontre de grands chefs amateurs de l’ovalie, ou bien de joueurs qui partagent leurs meilleures recettes. Voici la daurade façon Guy Savoy. 

12.09.2023 by Karen Rouach

Recommandé pour vous

Defender, au plus proche du monde du Rugby

Industry Trends

Defender, au plus proche du monde du Rugby

Dans le cadre de son soutien à la Coupe du Monde de rugby féminin, Defender célèbre la mémoire d'Emily Valentine, la toute première femme à avoir joué au rugby, à travers un film inédit. 

16.10.2025 by Karen Rouach
face head person photography portrait accessories glasses body part shoulder

Industry Trends

Versace signe la campagne Greca, une mise à nu de l’individualité

Dans une chambre imaginaire, Versace explore la tension entre corps et esprit à travers une galerie de visages habités.

16.10.2025 by Pauline Borgogno
adult female person woman face head smile scarf knitwear sweater

Industry Trends

Bompard, 40 ans de style français tissé dans la douceur

Depuis 1985, la Maison Bompard tisse une allure unique, libre et sensuelle, fidèle à l’excellence du cachemire.

16.10.2025 by Pauline Borgogno
face head person photography portrait adult male man angry ring

Hommes

"Warmer Together" : Moncler célèbre l’amitié éternelle d'Al Pacino et Robert De Niro

Moncler réunit Al Pacino et Robert De Niro dans une ode cinématographique à la chaleur humaine, portée par l’émotion, la mémoire et le lien indéfectible.

15.10.2025 by Pauline Borgogno
head person photography portrait smile coat adult female woman jacket

Industry Trends

Ines de la Fressange Paris : 10 ans d’élégance libre et de charme à la française

La Maison célèbre une décennie de succès avec une soirée parisienne à son image : chic, joyeuse et sincère.

16.10.2025 by Pauline Borgogno
coat glove jacket handbag hoodie sweater sweatshirt fur person ring

Industry Trends

Desigualand : quand Ester Expósito incarne l’âme libre de la nouvelle saison Desigual

La campagne automne-hiver 2025 de Desigual, incarnée par Ester Expósito, célèbre une féminité plurielle, audacieuse et libérée.

16.10.2025 by Pauline Borgogno
architecture building hotel resort outdoors city vegetation urban office building condo

Voyage

Fairmont Tazi Palace : la légende de Tanger ouvre ses portes

Il était une fois, juché sur les hauteurs de Tanger, un palace endormi, désormais réveillé !

16.10.2025 by Pascale Savary
sword weapon adult female person woman accessories glasses

L'Officiel Art

"Rick Owens On Show" : l'exposition du Palais Galliera, racontée par Alexandre Samson

Jusqu’au 4 janvier 2026, le Palais Galliera consacre au créateur californien une rétrospective magistrale, unique par son ambition conceptuelle et par l'ampleur des espaces investis.

16.10.2025 by Fabia Di Drusco