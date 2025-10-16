Defender, au plus proche du monde du Rugby

Si la Coupe du Monde de rugby ne vous intéresse guère, sachez que la passion du sport se partage aussi à table. La preuve avec le livre "Cuisine et Rugby : La Grande Mêlée" de Gilles Navarro, ancien rugbyman devenu grand reporter à L’Équipe, qui part à la rencontre de grands chefs amateurs de l’ovalie, ou bien de joueurs qui partagent leurs meilleures recettes. Voici la daurade façon Guy Savoy.