A Hong Kong, lors de la FinTECH Week, AMTD IDEA et L'OFFICIEL Inc. SAS présentent le lancement de L'OFF STUDIO, une série de sessions dirigées par des experts explorant l'avenir du luxe. Parmi ceux-ci "L'avenir de la semaine de la mode entre les défilés réels et numériques", l'entretien avec le président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode Pascal Morand, et le président de la Chambre nationale de la mode italienne Carlo Capasa.