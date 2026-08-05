Bella Hadid incarne l’esprit de Los Angeles dans la nouvelle campagne ALO
Avec Bella Hadid, ALO signe une campagne inspirée par Los Angeles qui célèbre un bien-être authentique, fondé sur l'équilibre, le mouvement et l'acceptation de soi.
Avec Bella Hadid, ALO signe une campagne inspirée par Los Angeles qui célèbre un bien-être authentique, fondé sur l'équilibre, le mouvement et l'acceptation de soi.
Hommage vibrant au patrimoine et aux savoirs-faire de la Ville Éternelle, le nouveau cinq étoiles situé en lieu et place de l'ancien siège de la Banque d'Italie célèbre l'art de vivre Romain dans toute son élégance intemporelle.
Milk. Milk Orchid. Ice(d). Juice. En quelques saisons, ces noms sont devenus familiers des passionnés de parfums. Derrière eux, une maison américaine qui bouscule les codes de la parfumerie contemporaine en proposant une approche aussi intuitive que personnelle : Commodity.