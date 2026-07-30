Dilara Findikoglu célèbre l'amour avec une capsule de mariage anticonformiste
Avec sa première collection Bridal Party Edit, Dilara Findikoglu revisite les codes du mariage en insufflant à l'après-fête une sensualité rebelle.
Avec sa première collection Bridal Party Edit, Dilara Findikoglu revisite les codes du mariage en insufflant à l'après-fête une sensualité rebelle.
Présentée lors de la Fashion Week de Paris, la nouvelle collaboration entre Repetto et Yohji Yamamoto revisite l'emblématique ballerine Bolchoï dans un dialogue subtil entre héritage chorégraphique et création contemporaine.