Le hockey, nouveau terrain de jeu des romances télévisées
Après le patinage artistique, le hockey s'impose comme le nouveau décor des romances sérielles, porté par le succès des livres, de BookTok et des plateformes de streaming.
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À l'occasion du centenaire de Marilyn Monroe, Maggie Gyllenhaal signe Flesh Impact, un court métrage présenté à la Mostra de Venise qui imagine le destin de l'icône si elle avait eu la chance de vieillir.