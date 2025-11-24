Articles associés

Industry Trends

Pour les fêtes, Rabanne fait vibrer les époques et invente une nouvelle allure

Cette saison, influences mêlées, matières souveraines et esprit libre redéfinissent l’élégance contemporaine.

21.11.2025 by Pauline Borgogno
Industry Trends

La beauté architecturale d’Alaïa, révélée avec "Archetypes"

La collection Winter Spring 26 élève les codes d’Alaïa en un manifeste de pureté, de puissance et de sensualité.

21.11.2025 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Roger Vivier célèbre les fêtes dans un diptyque féerique

La Maison Vivier célèbre les fêtes avec une campagne en deux temps, entre féerie nocturne et signe du renouveau.

21.11.2025 by Pauline Borgogno

Food

Notre sélection gourmande et luxueuse de panettones de Noël

Découvrez notre sélection de panettones artisanaux pour offrir ou savourer un Noël tout en douceur.

24.11.2025 by Pauline Borgogno
Pop Culture

Leighton Meester et Jared Padalecki, réunis dans nouvelle rom com de Noël signée Netflix

Un film adapté du best-seller The Bodyguard réunit Leighton Meester et Jared Padalecki sous la direction d’Elizabeth Allen Rosenbaum pour une romance réjouissante.

24.11.2025 by Pauline Borgogno
Joaillerie

Messika choisit Kate Moss pour célébrer les fêtes

Pour ses vingt ans, Messika signe une campagne festive où lumière, mouvement et complicité composent un hymne vibrant à la célébration.

24.11.2025 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Balenciaga Music et Yuki Chiba dévoilent une immersion sonore aux frontières des genres

Une playlist exclusive conçue par Yuki Chiba révèle l’univers foisonnant d’un créateur au cœur du hip-hop mondial.

24.11.2025 by Pauline Borgogno
Femmes

Sienna Miller embrasse l’hiver londonien en look Desigual x Christian Lacroix

À Londres, Sienna Miller a illuminé les rues avec un manteau en fausse fourrure colorée signé Desigual.

24.11.2025 by Pauline Borgogno
Industry Trends

À Doha, Fashion Trust Arabia couronne une nouvelle génération de talents

Au Musée National du Qatar, la septième édition du FTA Prize a célébré avec éclat une génération de créateurs qui redessine l’horizon de la mode.

24.11.2025 by Pauline Borgogno
French Riviera

Paires de solaires femme : quels modèles marqueront l’Automne/Hiver 2025?

Entre lignes sculpturales, effets bijoux et inspirations couture, la solaire féminine s’impose cette saison comme un véritable accessoire-statement, alliant innovation technique, jeu de lumière et sensualité du design. 

19.11.2025 by Kamel Boussekaoui
Beauté

Les calendriers de l'Avent beauté désirables, parfaits pour patienter jusqu'à Noël 2025

Qu'ils soient ultra luxueux, bien garnis ou ludiques : voici notre sélection des calendriers parfaits pour patienter jusqu'au 25 décembre.

21.11.2025 by Pauline Borgogno