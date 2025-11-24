Balenciaga Music et Yuki Chiba dévoilent une immersion sonore aux frontières des genres
Une playlist exclusive conçue par Yuki Chiba révèle l’univers foisonnant d’un créateur au cœur du hip-hop mondial.
Une playlist exclusive conçue par Yuki Chiba révèle l’univers foisonnant d’un créateur au cœur du hip-hop mondial.
Entre lignes sculpturales, effets bijoux et inspirations couture, la solaire féminine s’impose cette saison comme un véritable accessoire-statement, alliant innovation technique, jeu de lumière et sensualité du design.