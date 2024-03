Déterminée, souriante et bienveillante, la responsable marketing Europe occidentale de Xiaomi a des idées claires sur la gouvernance et l'autonomisation des femmes. "Les femmes réussissent si elles exploitent leurs qualités authentiques plutôt que de les cacher. Sans chercher à ressembler davantage aux hommes." Elle revient pour L'OFFICIEL sur son ascension, ses ambitions et son rêve pour l'avenir.