Ami Paris crie Victoires !
Un an après l’ouverture de son flagship rue de Turenne, la marque Ami Paris récidive avec une nouvelle adresse, plus confidentielle mais tout aussi symbolique.
Un an après l’ouverture de son flagship rue de Turenne, la marque Ami Paris récidive avec une nouvelle adresse, plus confidentielle mais tout aussi symbolique.
Avec Summer Atelier, sa toute première collection estivale, ALO transpose son univers de luxe décontracté sur les rivages méditerranéens à travers un vestiaire raffiné pensé pour accompagner chaque instant des vacances.