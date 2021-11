Hublot célèbre le 90e anniversaire de la Scuderia Ferrari

La Scuderia Ferrari fête le 90e anniversaire de sa naissance en 1929. Hublot ne pouvait pas rater l’occasion et propose la BIG BANG SCUDERIA FERRARI 90th ANNIVERSARY, un nouveau modèle disponible en trois versions exclusives, produites en éditions limitées. To keep updated, follow: #BigBangFerrari #HublotFerrari