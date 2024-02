Lewis Hamilton : le pilote de F1 est une véritable icône de la mode, la preuve

Hommes

Lewis Hamilton : "Je tiens à faire savoir que je me préoccupe de développement durable"

Génie des circuits et bête de mode, le pilote automobile devait inéluctablement attirer les créateurs les plus avisés. Parmi eux, Tommy Hilfiger, qui lui proposa d’œuvrer avec lui à une collaboration. Alors que leur troisième collection vient d’être révélée, l’as du volant nous parle de son rapport aux vêtements, certain qu’ils peuvent nous emmener bien au-delà de la mode.