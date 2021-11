Gucci Grip : la montre inspirée du skateur

Pour le lancement de sa montre unisexe Grip, la maison Gucci mise sur l’une des subcultures urbaines iconiques de la fin du XXe siècle: le skate. Et même si les nouveaux créateurs ont déjà usé et abusé du genre, le projet initié par Alessandro Michele s’avère l’un des plus beaux jamais réalisés sur le sujet. De quoi remettre cette communauté à l’esthétique emblématique au cœur de la tendance.