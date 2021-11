Extraction à froid, épisode 2

Que faut-il retenir des défilés hommes printemps-été 2020 ? Après une trentaine de défilés en Italie et plus du double en France, sans oublier deux gros détours par Los Angeles et Shanghai, bilan à froid de ce qu’il faut en retenir, en 3 familles et 30 maisons. Après la famille des show-men, voici celle des outsiders, sans qui la mode masculine aurait beaucoup moins d’intérêt pour les hommes, les jeunes surtout.