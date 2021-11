Bye Bye Arsène

Hommes

Que trouve-t-on dans les vestiaires du PSG ? (à part des footeux)

Le club français n'a jamais connu un tel moment de gloire depuis sa formation : avec l'arrivée de Neymar qui vient grossir les rangs de la plus illustre équipe de foot tricolore, et le partenariat renouvelé entre les joueurs et la maison Boss, plus rien ne peut les arrêter.