3.PARADIS x Le Petit Prince, l'errance comme poésie contemporaine
Pour le Printemps/Été 2026, 3.PARADIS et Le Petit Prince unissent leurs univers dans une capsule poétique où le voyage devient quête intérieure.
Pour le Printemps/Été 2026, 3.PARADIS et Le Petit Prince unissent leurs univers dans une capsule poétique où le voyage devient quête intérieure.
Le printemps apporte toujours avec lui une forme de promesse, celle du renouveau, d’une fraicheur presque instinctive. Chez Trudon cette sensation a pris un visage : celui d’Hugo Ferroux, une arrivée discrète mais décisive, un souffle qui transforme en douceur.