Tendances Resort pour inspirer votre garde-robe d’escapade hivernale
Une garde-robe jet-set pensée pour voyager de l’hiver au soleil, avec la Riviera comme point de départ
Une garde-robe jet-set pensée pour voyager de l’hiver au soleil, avec la Riviera comme point de départ
C’est un lieu parisien connu des amateurs de montagne. Une librairie entièrement dévouée aux massifs et au risque – la Librairie des Alpes. Depuis 1933, ces murs se transmettent en famille, et l’on vient ici se procurer non seulement des livres dédiés, mais consulter un fonds.
Après plus de trois décennies de carrière, l’actrice espagnole sait quelles sont ses priorités. À l’occasion de la sortie du film The Bride!, elle nous raconte sa façon très délibérée de sélectionner des projets, sa relation au jeu et à la célébrité.