French Riviera

Emirates Pride lance à Paris son nouveau parfum Future Bakhoor

Entre héritage, innovation et transmission, la vision olfactive d’Emirates Pride

25.01.2026 by Kamel Boussekaoui
adult female person woman lighting collage people male man hat

Tags

parfums

Articles associés

French Riviera

Vestiaire Olfactif Masculin : Quel parfum porter cet automne 2025?

À l’orée de l’automne, les fragrances s’épaississent, se réchauffent, s’accordent un nouveau rythme.
Les bois et les épices rencontrent la vivacité des agrumes dans un dialogue de contrastes raffinés, entre ombre et clarté.
Une écriture olfactive qui affirme la personnalité autant qu’elle la révèle.

Un vestiaire olfactif d’automne où chaque sillage devient attitude.

27.10.2025 by Kamel Boussekaoui
bottle person cosmetics perfume

French Riviera

Garde-Robe Olfactive : Quel parfum porter cet automne 2025?

L’automne invite à ralentir, à se réinventer. Les parfums accompagnent ce changement de saison, se drapant d’une profondeur feutrée. La fraîcheur se prolonge, les fleurs se densifient, les notes fruitées s’arrondissent, les bois se parent de velours. Dans cet équilibre subtil entre force et douceur, la féminité s’affirme dans toutes ses nuances. Chaque sillage devient un geste, une émotion, une allure.
Une sélection pensée comme une garde-robe olfactive d’automne, expression d’une personnalité.

 

28.10.2025 by Kamel Boussekaoui
head person face photography portrait adult female woman

French Riviera

Regard Haute Couture : Quel soin contour des yeux adopter?

Zone la plus fine et la plus expressive du visage, le contour des yeux révèle instantanément la fatigue, le stress ou le temps. Pour lui redonner éclat, fermeté et confort, ces soins ciblés associent biotechnologie, textures expertes et sensorialité absolue.

Une sélection pensée comme une couture du regard, entre précision, performance et lumière.

30.10.2025 by Kamel Boussekaoui

Recommandé pour vous

new york formal wear suit blazer coat jacket tuxedo adult male man person

Industry Trends

Pieter Mulier quitte Alaïa

Après cinq années à la tête de la création, Pieter Mulier s’apprête à quitter la Maison Alaïa, laissant derrière lui une vision contemporaine profondément enracinée dans l’héritage d’Azzedine Alaïa.

30.01.2026 by Pauline Borgogno
adult female person woman lighting collage people male man hat

French Riviera

Emirates Pride lance à Paris son nouveau parfum Future Bakhoor

Entre héritage, innovation et transmission, la vision olfactive d’Emirates Pride

25.01.2026 by Kamel Boussekaoui
photography person portrait suit sitting adult male man glasses shoe

Beauté

Augustinus Bader invite le facialiste Alessandro Cirino au Costes

Jusqu’au 26 février, Augustinus Bader convie le facialiste Alessandro Cirino en résidence au Spa de l’Hôtel Costes pour y délivrer le Soin Sculptant Rajeunissant —deux fois par semaine. Un rituel d’exception où la maîtrise musculaire dialogue avec la technologie de pointe, sublimée par un sens du toucher d’une rare justesse.

31.01.2026 by Laure Ambroise
indoors interior design desk table box bag handbag chair courtroom wood

Industry Trends

Church’s compose une saison automne-hiver 2026-27 en trois mouvements

C'est à Milan que Church’s dévoile une collection automne-hiver 2026-27 pensée comme une œuvre musicale, où l’art du son dialogue avec l’excellence intemporelle de la chaussure.

30.01.2026 by Pauline Borgogno
backstage wales bonner clothing formal wear suit person lady

Industry Trends

Wales Bonner et John Smedley, la maille comme langage commun

Wales Bonner et John Smedley unissent leurs héritages pour signer une capsule de maille où tradition britannique et élégance contemporaine dialoguent avec précision.

30.01.2026 by Pauline Borgogno
clothing footwear high heel shoe mailbox

Industry Trends

Dans l'intimité créative de Roger Vivier

Avec Roger Vivier : Héritage et Imagination, la Maison dévoile un ouvrage où la mémoire se fait langage vivant et source de création contemporaine.

30.01.2026 by Pauline Borgogno
fashion person necklace adult male man head face smile dating

Joaillerie

Ce que l'on sait du bijou gothique de Margot Robbie et Jacob Elordi

À l’aube de la tournée de presse des Hauts de Hurlevent, Margot Robbie a offert à Jacob Elordi un bijou chargé de symboles, hommage intime et gothique à l’amour tragique de Cathy et Heathcliff.

30.01.2026 by Pauline Borgogno
fashion horizontal spring summer collection paris dress adult female person woman formal wear high heel gown wedding gown bride

Fashion Week

Chez Miss Sohee, l'art de vêtir l’invisible

Pour le printemps-été 2026, Miss Sohee signe une collection Couture où le corps devient un espace de mémoire, de rêve et de résonance émotionnelle.

30.01.2026 by Pauline Borgogno