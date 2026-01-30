Emirates Pride lance à Paris son nouveau parfum Future Bakhoor
Entre héritage, innovation et transmission, la vision olfactive d’Emirates Pride
À l’orée de l’automne, les fragrances s’épaississent, se réchauffent, s’accordent un nouveau rythme.
Les bois et les épices rencontrent la vivacité des agrumes dans un dialogue de contrastes raffinés, entre ombre et clarté.
Une écriture olfactive qui affirme la personnalité autant qu’elle la révèle.
Un vestiaire olfactif d’automne où chaque sillage devient attitude.
L’automne invite à ralentir, à se réinventer. Les parfums accompagnent ce changement de saison, se drapant d’une profondeur feutrée. La fraîcheur se prolonge, les fleurs se densifient, les notes fruitées s’arrondissent, les bois se parent de velours. Dans cet équilibre subtil entre force et douceur, la féminité s’affirme dans toutes ses nuances. Chaque sillage devient un geste, une émotion, une allure.
Une sélection pensée comme une garde-robe olfactive d’automne, expression d’une personnalité.
Zone la plus fine et la plus expressive du visage, le contour des yeux révèle instantanément la fatigue, le stress ou le temps. Pour lui redonner éclat, fermeté et confort, ces soins ciblés associent biotechnologie, textures expertes et sensorialité absolue.
Une sélection pensée comme une couture du regard, entre précision, performance et lumière.
Jusqu’au 26 février, Augustinus Bader convie le facialiste Alessandro Cirino en résidence au Spa de l’Hôtel Costes pour y délivrer le Soin Sculptant Rajeunissant —deux fois par semaine. Un rituel d’exception où la maîtrise musculaire dialogue avec la technologie de pointe, sublimée par un sens du toucher d’une rare justesse.