Shopping

Loro Piana célèbre ses sacs, entre matière, forme et héritage

Pour la première fois, Loro Piana rend hommage à ses sacs signatures, véritables manifestes de matière, de sensorialité et de savoir-faire, où tradition et modernité dialoguent avec une élégance absolue.

05.02.2026 by Pauline Borgogno
Shopping

The Attico signe La Sant Ambroeus, ode contemporaine à Milan

Avec La Sant Ambroeus, The Attico transforme l’élégance milanaise en un objet du quotidien, à la fois discret, affirmé et profondément contemporain.

03.02.2026 by Pauline Borgogno
Shopping

La collection M s’enrichit du sac Shopper signé Moynat

Inspiré de l’énergie du marché et du savoir-faire historique de la Maison, le sac Shopper incarne une nouvelle expression de l’iconique collection M de Moynat.

02.02.2026 by Pauline Borgogno

Femmes

Penélope Cruz : "Dans ce métier, on a l'impression de débuter et de ne rien savoir"

Après plus de trois décennies de carrière, l’actrice espagnole sait quelles sont ses priorités. À l’occasion de la sortie du film The Bride!, elle nous raconte sa façon très délibérée de sélectionner des projets, sa relation au jeu et à la célébrité.

10.02.2026 by Carrie Wittmer
Fashion Week

Chez Marc Jacobs, l'éloge de la retenue

Pour le printemps 2026, Marc Jacobs ouvre la Fashion Week new-yorkaise avec une collection retenue et habitée, où la mémoire, la perte et l’espoir redessinent un vestiaire d’une maturité poignante.

10.02.2026 by Pauline Borgogno
Joaillerie

Intime et instinctive, la haute joaillerie d'Antoine séduit Paris

La maison de haute joaillerie Antoine revendique une approche résolument mode, intime et instinctive du bijou d’exception. Une écriture singulière, déjà repérée et portée par Demi Moore, Jennie, ou encore Nicole Kidman.

09.02.2026 by Karen Rouach
Pop Culture

"Hurlevent", romance noire et sublime d’un amour sans rédemption

Relecture audacieuse et viscérale du chef-d’œuvre d’Emily Brontë, Hurlevent transforme une romance mythique en une expérience sensorielle, sensuelle et bouleversante, pensée pour frapper le spectateur en plein cœur.

10.02.2026 by Pauline Borgogno
People

Au Super Bowl 60, Kim Kardashian et Lewis Hamilton officialisent leur romance

Entre rumeurs européennes et regards complices, Kim Kardashian et Lewis Hamilton ont choisi le Super Bowl 60 pour révéler au monde une romance aussi discrète que magnétique.

10.02.2026 by Pauline Borgogno
Hommes

Dior révèle ses nouveaux ambassadeurs : Sam Nivola, Mike Faist et Will Price

Trois talents singuliers incarnent aujourd’hui une élégance contemporaine en résonance avec le renouveau créatif de la Maison Dior.

10.02.2026 by Pauline Borgogno
Food

Le Self-Love s’invite à table pour la Saint-Valentin 2026

Cette année, la Saint-Valentin se libère des clichés romantiques pour célébrer une nouvelle forme d’amour : celui que l’on se porte à soi-même, entre plaisir assumé, liberté retrouvée et gastronomie réconfortante.

10.02.2026 by Pauline Borgogno
Beauté

Miss Dioramour, une déclaration en édition limitée

"Faites-moi un parfum qui sente l’amour…" À l’occasion de la Saint-Valentin 2026, la Maison Dior réinterprète cette promesse avec Miss Dioramour, une édition limitée d’exception où le parfum dialogue avec la couture.

10.02.2026 by Laure Ambroise