L'imprimé tigre s’impose comme la signature mode de 2026
En 2026, la mode abandonne la discrétion pour une élégance féroce, portée par un imprimé tigre spectaculaire et assumé.
Après plus de trois décennies de carrière, l’actrice espagnole sait quelles sont ses priorités. À l’occasion de la sortie du film The Bride!, elle nous raconte sa façon très délibérée de sélectionner des projets, sa relation au jeu et à la célébrité.