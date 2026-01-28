French Riviera

Rocco Forte House

À Milan, il existe des adresses qui ne se contentent pas de loger, mais qui racontent une histoire. Rocco Forte House, nichée dans un palais du XIXᵉ siècle à l’angle de la Via Manzoni et de la Via della Spiga, est de celles-là.

26.01.2026
home decor furniture table living room lamp book coffee table painting couch dining room
Rocco Forte House

Tags

hotelmilan

Articles associés

adult male man person bicycle handbag awning canopy city shop

French Riviera

L’ART DE SE SOUVENIR

C’est un lieu parisien connu des amateurs de montagne. Une librairie entièrement dévouée aux massifs et au risque – la Librairie des Alpes. Depuis 1933, ces murs se transmettent en famille, et l’on vient ici se procurer non seulement des livres dédiés, mais consulter un fonds.

14.01.2026 by LÉON SWIFT
bracelet jewelry adult male man person handbag shoe boot ski boot

French Riviera

Dans l'intimité des prototypes

Salomon ne se résume plus seulement au ski. Si vous habitez une grande ville, vous n’avez pas échappé à leurs chaussures : elles sont partout.

07.01.2026 by LÉON CANETTI
furniture table adult male man person desk accessories glasses

French Riviera

Vision d’altitude

Scott Mellin a été nommé Global Chief Brand Officer de Salomon après trente ans passés dans l’industrie du sport. L'américain, ancien skieur du Colorado, réfléchi au futur de la marque haut-savoyarde connue pour ses innovations en ski et trail running.

05.01.2026 by LÉON CANETTI

Recommandé pour vous

paris head person face smile dimples adult female woman photography portrait

Save The Date

Les célébrités repérées à la Haute Couture Week

Des invités prestigieux de Schiaparelli à ceux de Chanel ou Christian Dior : voici les stars vues en front row des défilés les plus attendus de la saison.

28.01.2026 by Pauline Borgogno
paris adult female person woman clothing coat male man long sleeve sleeve

Fashion Week

Chez Saint Laurent, l'aube du désir selon Anthony Vaccarello

À l’aube parisienne, Anthony Vaccarello explore pour Saint Laurent un moment suspendu où l’intime, le désir et la silhouette se révèlent sans artifice.

28.01.2026 by Pauline Borgogno
bestof topix paris fashion dress person adult female woman formal wear wedding gown male man

Fashion Week

Chez Armani Privé, entre puissance antique et modernité couture

À Paris, Armani Privé dévoile Jade, une collection Haute Couture qui conjugue héritage, spiritualité et renouveau après la disparition de Giorgio Armani.

28.01.2026 by Pauline Borgogno
home decor furniture table living room lamp book coffee table painting couch dining room

French Riviera

Rocco Forte House

À Milan, il existe des adresses qui ne se contentent pas de loger, mais qui racontent une histoire. Rocco Forte House, nichée dans un palais du XIXᵉ siècle à l’angle de la Via Manzoni et de la Via della Spiga, est de celles-là.

26.01.2026
fashion adult bride female person woman dress formal wear wedding gown mobile phone

Fashion Week

Chez RVDK, l'art de créer sans rien gaspiller

Avec Wardrobe 23, Ronald van der Kemp signe une déclaration intime et optimiste où la haute couture devient mémoire, acte éthique et joie partagée.

27.01.2026 by Pauline Borgogno
accessories jewelry necklace person animal bird art handicraft sea life seashell

Food

Saint-Valentin 2026 : les douceurs à partager en amoureux

À deux, ou même en solo pour célébrer le self love, on honore la fête de l'amour avec des entremets et chocolats qui nous séduisent — tout d'abord par l’œil, puis poursuivent les plaisirs jusqu'au palais.

26.01.2026 by Pauline Borgogno
dressing room indoors room furniture couch walk-in closet closet

Joaillerie

Sahag Arslanian inaugure un écrin pour la haute joaillerie contemporaine

Avec l’ouverture de sa première boutique parisienne, Sahag Arslanian inaugure un nouveau chapitre où la haute joaillerie se fait architecture de lumière et manifeste contemporain.

27.01.2026 by Pauline Borgogno
clothing dress fashion formal wear gown wedding wedding gown person evening dress

Fashion Week

Chez Gaurav Gupta, la Couture abolit les dualités

Gaurav Gupta dévoile The Divine Androgyne, une collection-manifeste où la couture devient un langage métaphysique, sculptant l’unité du monde au-delà des genres, du temps et de la matière.

27.01.2026 by Pauline Borgogno