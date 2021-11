Hot spot : la Cabane Bambou, entre Ramatuelle et Saint-Tropez

Mythique paillote de la baie de Pampelonne, entre Ramatuelle et Saint-Tropez, la Cabane Bambou se dévoile, plus rayonnante et novatrice que jamais. Avec son concept de plage éco-responsable et son chic inégalable, on succombe à la magie des lieux.