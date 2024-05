Success story: L'Entente, QG Parisien de la gastronomie British

L’Orient est souvent associé au patchouli, à l’oud, au bois de Santal, au cèdre, à l’ambre et plus récemment au gingembre et au néroli. L'OFFICIEL a décidé de découvrir ou de redécouvrir ses notes exquises qui sont aujourd’hui plus que jamais célébrées dans les parfums très appréciées de cette année et qui seront portées tout au long de cet été gipsy entre Ibiza et Bali.