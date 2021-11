On l’a souvent dit ici et là : quitte à manger de la viande, mangeons-en moins, mais mieux, si vos moyens le permettent, en privilégiant les filières locales défendues par des boucheries responsables (Terroirs d’Avenir et La Boucherie Grégoire par exemple). En association avec L’Union Européenne, le chef Cyril Lignac propose quatre recettes irrésistibles.