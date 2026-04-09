Prunier accueille le brunch qui change tout en famille
Chaque dimanche, une expérience d’exception réunit parents et enfants autour d’un brunch où luxe, créativité et art de vivre parisien se réinventent grâce à Jolis Kids.
Chaque dimanche, une expérience d’exception réunit parents et enfants autour d’un brunch où luxe, créativité et art de vivre parisien se réinventent grâce à Jolis Kids.
De “Selon Charlie” à “120 battements par minute”, en passant par “Becoming Karl Lagerfeld” et “The Morning Show”, l’acteur impose un parcours rare, où présence magnétique et finesse du jeu font de chaque rôle une exploration de l’intime et de l’émotion. Le 8 avril, on le retrouvera à l’affiche de “La Femme de”, de David Roux, aux côtés de Mélanie Thierry.
En 2026, la parfumerie masculine change de ton. Moins démonstrative, plus contrastée, elle joue sur les tensions, entre lumière et profondeur, douceur et puissance.