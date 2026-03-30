Paname Chocolate, l'onde de choc gourmande venue des rues de Paris
Découvrez la tablette virale, intense et indocile, qui capture l’âme de Paris entre excès, textures et gourmandise brute.
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Au milieu des lignes sculpturales de la collection Printemps-Été 2026 et de l'atmosphère du Shed, la Maison romaine et le géant de la lunetterie célèbrent l'événement avec une immersion totale et un DJ set magnétique signé Mark Ronson.