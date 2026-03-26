Pâques 2026 : les incontournables gourmands des grandes maisons
Cette année, pour Pâques, les maisons les plus prestigieuses réinventent l’œuf en chocolat avec audace et raffinement.
Cette année, pour Pâques, les maisons les plus prestigieuses réinventent l’œuf en chocolat avec audace et raffinement.
L'acteur américain plonge dans ses racines coréennes à l’occasion de son retour à la télévision dans la deuxième saison de la série “Acharnés”, tout en se préparant à devenir père. “Dans ma quête identitaire, chaque rôle me donne l’impression de faire remonter à la surface une part d’ombre enfouie en moi. Explorer cela est passionnant.”