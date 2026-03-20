Les belles adresses où s’attabler pendant le Grand Saut Hermès
À l’occasion du Grand Saut Hermès, cinq adresses emblématiques invitent à prolonger l’élégance du spectacle autour d’une table d’exception.
À l’occasion du Grand Saut Hermès, cinq adresses emblématiques invitent à prolonger l’élégance du spectacle autour d’une table d’exception.
À Florence, et plus précisément à la Gucci Osteria, Pâques ne se célèbre pas seulement : elle se met en scène. Cette année, la maison italienne réinvente les codes de la fête à travers une collection de créations en édition limitée, signées par le chef triplement étoilé Massimo Bottura.