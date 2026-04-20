Loulou célèbre dix ans tout en poursuivant sa métamorphose
Entre les Tuileries et la scène internationale, Loulou célèbre dix ans d’élégance culinaire et ouvre un nouveau chapitre sous le signe du renouveau.
Entre les Tuileries et la scène internationale, Loulou célèbre dix ans d’élégance culinaire et ouvre un nouveau chapitre sous le signe du renouveau.
Dali Gutserieva est une artiste polyvalente dont la musique classique constitue le cœur de l’expression. Soliste internationale, elle collabore avec de grands chefs d’orchestre et orchestres. Parallèlement, elle explore les arts visuels et la mode, qu’elle intègre à son identité scénique comme outils créatifs. Son univers mêle rigueur, sens esthétique et recherche d’émotion, enrichi par un engagement sincère dans des actions philanthropiques.