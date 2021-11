Comment conserver ses bouteilles de vin à la maison ?

Be Well

Le vin est-il vraiment mauvais pour la peau ?

Eh bien.. oui. Selon une étude du très sérieux « Journal of The American Academy of Dermatologyle » publiée début mai, l'alcool de raisin favoriserait non-seulement le vieillissement prématuré de l'épiderme, mais entrainerait aussi d'autres petites réjouissances comme l'acné et la rosacée. On fait le point.