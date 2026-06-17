Voyage

7 escales stylées à Ibiza

Version luxe ou cool absolu, notre carnet de route 2026 des meilleures adresses pour succomber aux charmes d’Ibiza.

17.06.2026 by Sandra Serpero
rock home decor nature outdoors scenery person cup

Recommandé pour vous

rock home decor nature outdoors scenery person cup

Voyage

7 escales stylées à Ibiza

Version luxe ou cool absolu, notre carnet de route 2026 des meilleures adresses pour succomber aux charmes d’Ibiza.

17.06.2026 by Sandra Serpero
indoors restaurant dining table furniture table chair plate lamp plant dining room

Food

Le Petit Celestin passe ses vacances à Saint-Tropez

Comme vous, le Chef Jaïs pose ses valises à Saint Tropez, et plus précisément sur le rooftop du Kube, propriété du groupe Machefert, avec son Petit Celestin tout de rouge vêtu. 

16.06.2026 by Karen Rouach
architecture building hotel resort canopy beach sea shoreline water housing

Voyage

À Ramatuelle, Kujten rhabille la plage Cybèle

Chaque été, les plages de Ramatuelle deviennent le théâtre de rencontres inattendues avec des maisons de mode. Cette saison, la plage Cybèle accueille Kujten et son désormais célèbre motif bandana. 

17.06.2026 by Karen Rouach
Robe en popeline, lunettes de soleil ovales sans monture et avec VLogo en version ajourée, VALENTINO. Boucles d’oreilles Pas Plus en métal, résine et cristaux Swarovski, VALENTINO GARAVANI.

Femmes

"Look Sharp!" l'univers Valentino Eyewear entre VLogo, géométries et silhouettes edgy

Chez Maison Valentino, les lunettes de soleil empruntent leur vocabulaire formel aux sacs emblématiques Valentino Garavani: détails signature, VLogo – jusque dans sa déclinaison cut out –, clous et strass ponctuent les branches comme autant d’éléments d’ornement. À l’inverse, les modèles optiques explorent une écriture plus architecturée, portée par des géométries affirmées et des lignes sculpturales.

17.06.2026 by L'Officiel Paris
boutique shop person shopping mall adult female woman indoors handbag shoe

Fashion Week

Max Mara célèbre ses 75 ans avec une collection Resort 2027 à Shanghai

À l’occasion de son 75e anniversaire, Max Mara dévoile à Shanghai une collection Resort 2027 qui réinterprète ses codes fondateurs tout en affirmant une vision résolument contemporaine de la féminité.

17.06.2026 by Pauline Borgogno
tennis tennis ball baseball cap cap clothing hat person bracelet tennis racket people

Industry Trends

Ralph Lauren retrouve Wimbledon et confirme un partenariat historique

Partenaire officiel de Wimbledon depuis plus de vingt ans, Ralph Lauren célèbre en cette année encore l’alliance unique du sport, du style et de l’héritage britannique à travers de nouvelles collections et expériences immersives.

17.06.2026 by Pauline Borgogno
dress beachwear formal wear adult female person woman waterfront gown wedding gown

Fashion Week

Chez Zimmermann, l'art de la dualité entre audace sportive et glamour souverain

Inspirée de la victoire historique d’Australia II à l’America’s Cup de 1983, la collection Croisière 2027 de Zimmermann conjugue esprit d’aventure, élégance et fascination pour les contrastes.

17.06.2026 by Pauline Borgogno
advertisement poster person accessories jewelry necklace

Joaillerie

Mellerio dévoile une installation artistique spectaculaire par Jean-Charles de Castelbajac

Sur la façade historique de la rue de la Paix, Jean-Charles de Castelbajac signe pour Mellerio une œuvre monumentale où patrimoine, couleur et féminité dialoguent à travers les siècles.

17.06.2026 by Pauline Borgogno