7 escales stylées à Ibiza
Version luxe ou cool absolu, notre carnet de route 2026 des meilleures adresses pour succomber aux charmes d’Ibiza.
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Chez Maison Valentino, les lunettes de soleil empruntent leur vocabulaire formel aux sacs emblématiques Valentino Garavani: détails signature, VLogo – jusque dans sa déclinaison cut out –, clous et strass ponctuent les branches comme autant d’éléments d’ornement. À l’inverse, les modèles optiques explorent une écriture plus architecturée, portée par des géométries affirmées et des lignes sculpturales.
Partenaire officiel de Wimbledon depuis plus de vingt ans, Ralph Lauren célèbre en cette année encore l’alliance unique du sport, du style et de l’héritage britannique à travers de nouvelles collections et expériences immersives.