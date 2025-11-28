Balbosté, un nouveau rituel sensible et "Le Premier Dîner" à Paris
Un dîner qui se transforme en récit. Un voyage à travers les matières, le design et l’imagination. Six chapitres de saveurs et de collaborations créatives. Le Premier Dîner révèle une nouvelle façon de rêver, portée par ce laboratoire d’émotions Made in France.
28.11.2025 by Donato D'Aprile
Le décor intime et impeccablement soigné de "Le Premier Dîner", la soirée parisienne où Balbosté tisse art et saveurs en six chapitres, née d’une collaboration avec des artistes internationaux