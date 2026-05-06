Zara Larsson : "Les tendances passent, mais l'émotion reste"
Entre mode, musique et affirmation de soi, Zara Larsson célèbre une créativité libre guidée par l’émotion et l’énergie.
Entre mode, musique et affirmation de soi, Zara Larsson célèbre une créativité libre guidée par l’émotion et l’énergie.
La 61e Exposition internationale d'art de Venise confirme son statut d'épicentre des liens entre mode et art contemporain. De Bottega Veneta à Louis Vuitton, en passant par Zegna et Bvlgari, tous les projets incontournables, du luxe au mécénat en passant par les grandes expositions, sont à découvrir sur les rives de la lagune.