Le trench Burberry, éternelle icône réinventée par celles et ceux qui l’incarnent
Symbole intemporel du style britannique, le trench Burberry continue de vibrer au rythme des personnalités qui le réinterprètent.
Symbole intemporel du style britannique, le trench Burberry continue de vibrer au rythme des personnalités qui le réinterprètent.
L'acteur américain plonge dans ses racines coréennes à l’occasion de son retour à la télévision dans la deuxième saison de la série “Acharnés”, tout en se préparant à devenir père. “Dans ma quête identitaire, chaque rôle me donne l’impression de faire remonter à la surface une part d’ombre enfouie en moi. Explorer cela est passionnant.”