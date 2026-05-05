Le style effortless d'Alexandra Leclerc enflamme Miami
Au Grand Prix de Miami, Alexandra Leclerc incarne une élégance moderne, où la mode s’impose avec subtilité au cœur de la Formule 1.
Au Grand Prix de Miami, Alexandra Leclerc incarne une élégance moderne, où la mode s’impose avec subtilité au cœur de la Formule 1.
La 61e Exposition internationale d'art de Venise confirme son statut d'épicentre des liens entre mode et art contemporain. De Bottega Veneta à Louis Vuitton, en passant par Zegna et Bvlgari, tous les projets incontournables, du luxe au mécénat en passant par les grandes expositions, sont à découvrir sur les rives de la lagune.