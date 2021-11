Vanessa Paradis : "Mes yeux disent la vérité"

L’amour, les éléments naturels et une musique profondément organique : après six ans d’absence, le retour en chansons de Vanessa Paradis se fait en beauté avec “Les Sources”. Fidèle entre les fidèles, l’égérie Chanel nous confie son regard sur la mode et sa joie à travailler avec de nouveaux collaborateurs, dont son mari.