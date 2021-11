À Singapour avec Mariana Voinova

Singapour est une de ces villes du continent asiatique dont la richesse a brillé à maintes reprises dans des scènes de films et autres comédies musicales pleines de couleurs. Mariana Voinova - modèle et ambassadrice de la maison Faberge - et L’Officiel Paris vous emportent à bord d'un magnifique voyage à travers cette ville digne d'un conte de fées.