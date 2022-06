amfAR Gala Cannes 2022 : un regard sur les coulisses et les célébrités les mieux habillées

Célébrités et personnalités se sont rendues en masse à Cannes pour soutenir la 28e édition de son gala annuel cannois de l'amfAR à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc, aux côtés de l'invité d'honneur Robert DeNiro. Après quelques années de pandémie cahoteuses, l'avantage est revenu en force et avec beaucoup de succès, récoltant plus de 19 millions de dollars pour les programmes de recherche sur le VIH / sida de l'amfAR.