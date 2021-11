Qui es-tu, Devon Ross ?

Si l’anglicisme “cool” avait un visage, ce serait le sien. Mannequin, musicienne et artiste, Devon Ross n’écoute pas la musique, elle la respire. Normal quand on a un papa guitariste et Lenny Kravitz comme godfather. Nous avons rencontré cette Californienne d’adoption à Paris, son deuxième chez-soi.