Avec The Cords & Co, le velours côtelé va détrôner le jean

Offrir au jean une alternative à la fois tradi' et cool, moins vue et revue ? Tel est le défi de The Cords & Co, jeune label de velours côtelé lancé par une bande d'agitateurs d'idées... et fraîchement installé dans le Marais. Rencontre avec la créative de la bande, Linnéa Bach Gärde.