Anya Taylor-Joy : "J’aime à croire que je suis badass"

C'est un démarrage en trombe pour Anya Taylor-Joy, 21 ans. Après avoir enchaîné les blockbusters, elle s'affiche en ce moment en joueuse d'échecs prodige dans "The Queen Gambit" (Le Jeu de la Dame), sur Netflix. Pas mal pour une fille repérée alors qu’elle promenait son chien en talons hauts. Entre deux avions, l’actrice la plus demandée du moment avait décroché son téléphone un mois de février 2017, pour nous parler de la mode quand on est un tomboy, de ses rôles de badass, de sa féroce indépendance et de son premier baiser avec un ponte de l’electro... L'Officiel republie ses confidences.