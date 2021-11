La créatrice Maria Tash nous dévoile les tendances "piercing" de la saison

Récemment installé au coeur de l'exposition So Punk Rive Gauche ! au Bon Marché, son studio de piercing éphémère (et pris d'assaut) a vu défiler plusieurs dizaines de courageux-ses au 24, rue de Sèvres. Son escale parisienne touchant à sa fin, nous en avons profité pour nous entretenir avec la créatrice new-yorkaise et pionnière du "piercing... but make it fashion". Et lui demander ses meilleures adresses au coeur de Gotham.