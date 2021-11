Avec qui célébrer dignement la Journée de la Femme ?

Jour dédié à la gente féminine, le 8 mars célèbre l'ensemble des femmes du globe. Avec, en tête, celles qui se battent pour changer sa surface. Comme Alek Wek, qui, pour Desigual, nous parle authenticité, égalité, et mode of course.